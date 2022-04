Der "Ladies Brunch" vergangene Woche im Bankhaus Spängler der Mode. Als Gastreferentin konnte die Stardesignerin Eva Poleschinski gewonnen werden.

LINZ. Kundinnen des Bankhaus Spängler aus ganz Oberösterreich waren letzte Woche zum "Ladies Brunch" in die Niederlassung am Linzer Hauptplatz geladen. Gastreferentin und Designerin Eva Poleschinski sprach dort zu den Themen Individualität, Nachhaltigkeit und Multifunktionalität im schnelllebigen Modezeitalter. Außerdem gab sie den Gästen einen spannenden Einblick in ihren Werdegang und in ihre persönliche Philosophie von Mode. Praktisch war auch, dass man bereits in einer Bank war, so stand auch dem anschließenden "Personal Shopping" zumindest was die Finanzierung betrifft, nichts im Wege. Ein gelungenes Event.