Im Rahmen des diesjährigen Internationalen Brucknerfests wurden auch mehrere Klanginstallationen im öffentlichen Raum errichtet. Oscar Jockel, derzeit als "Composer in Residence" am Brucknerhaus, bringt den Taubenmarkt zum Klingen.

LINZ. Drei Komponisten sowie ein bildender Künstler setzen sich dieses Jahr im Rahmen des Brucknerfests kreativ mit dem heurigen Motto "Kontroverse" auseinander. Drei Klanginstallationen sind daraus entstanden und kostenlos im öffentlichen Raum zugänglich.

Drei Klanginstallationen im öffentlichen Raum

Der junge deutsche Komponist und Dirigent Oscar Jockel verbringt derzeit eine Residency im Brucknerhaus. Mit seiner Installation bringt er den Linzer Taubenmarkt zum Klingen. Am 5. September wurde sie in Anwesenheit des Komponisten und Brucknerhaus-Intendant Dietmar Kerschbaum eröffnet. Zu hören ist sie täglich zwischen acht und 20 Uhr bis einschließlich 11. Oktober. Die weiteren Installationen befinden sich in den Promenadengalerien sowie in der PlusCity in Pasching.