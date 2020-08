Liebe Leserinnen und Leser



„Kriminalitätsbekämpfung“ oder „Sicherheitsförderung“?



Weshalb das Augenmerk auf die Bekämpfung negativer Zustände legen? Eine Welt in der positive Zustände gefördert werden wäre doch viel angenehmer und lebenswerter!

Begriffe wie „Kriminalitätsbekämpfung“ sind Ausdruck von Bewältigungsstrategien die wenig Spielraum lassen für Mechanismen die Positives fördern. Natürlich kann man einen Drachen mit dem Schwert bekämpfen und dabei erfolgreich sein. Aber es gibt in jedem Fall Verletzungen und Opfer und zudem kann der Kampf auch zugunsten des Drachen ausgehen. Dieser Konflikt würde sich doch auch mit guten Ideen und Strategien lösen lassen, ohne ein Schwert zücken zu müssen. Möglicherweise mit Vorausschau und guten Konzepten und nicht erst wenn die Gefahr vor der Haustüre steht. Das ist auch der "springende Punkt". Ein System sollte vorausschauende und langfristige Strategien finden um die Sicherheit zu heben. Mehr Schwerter sind auf Dauer keine gute Lösung.

Kriminalität ist grundsätzlich negativ, weshalb sich auch Begriffe wie Kriminalitätsbekämpfung oder auch Kriminalprävention in diese Kategorie einreihen. Sie propagieren eine Herangehensweise, ein Management, das sich am Negativen orientiert. Warum nicht eine Orientierung und Ausrichtung hin zum Positiven? Sicherheit und Ordnung erhalten und fördern. Weg vom Vermeiden hin zur Förderung. Die Frage würde dann lauten: wie kann ich in einem System die Sicherheit und Ordnung erhalten und fördern? Oder weiter betrachtet: Wie kann ich in einem System einen Zustand erhalten, der diesem gut tut und es am besten unterstützt? Das sind doch Spitzfindigkeiten werden einige denken. Allerdings ist es doch so, dass Ausdrucksformen unser Denken und Handeln lenken und Einstellungen sowie Handlungsweisen spiegeln, weshalb sie mit Sorgfalt ausgewählt sein sollten. Beginnen wir auch im Bereich der Sicherheit positiv zu denken, das wäre ein erster Schritt in einem modernen Sicherheitsmanagement, der allerdings Verantwortlichen mehr abverlangt als ein Aktionismus der nur darauf abzielt akute Zustände zu bekämpfen.

Liebe Grüße

Roland Wiednig, M.A.

Kriminalprävention, Gesundheit und Pädagogik