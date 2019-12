Als Regionaut gebe ich bekannt:

Am Donnerstag, den 19. Dezember 2019 um 19:00 fand in Linz an der Donau die Österreich Tourneé Gala Show Premiere & die Gastspiel Gala Show Premiere von RIO ARTISTIK mit der Show ' LACHLAND ' in den Zeltbauten am Platz beim Ibis Styles Hotel statt, wo diese nun noch bis bis Montag, den 5. Januar 2020 gezeigt wird.

Zahlreiche VIP Gäste aus Kunst, Kultur, Politik,Sport, Medien & Show-Business teilgenommen.

Die ehemalige ORF Moderatorin der Kult Kindersendung ' Am dam des ' & renommierte Gesundheitsfachexpertin Ingrid Riegler besuchte Rio Artistik als VIP Stargast, welche von Jürgen Günter Proyer, Managing Director der Agentur Netzwerk & Networld Shows, Josef Pfisterer, Starfotograf aus Linz an der Donau sowie von Clown Peppino alias Marcel Diewald-Sperlich, Hauptdarsteller & Producer von Rio Artistik nach Ihrer Ankunft vor den Zeltbauten in einer Luxus Limousine von Limousinen Linz herzlichst begrüßt wurde.

Ich werde demnächst mehrere Shows von RIO ARTISTIK mit der Produktion LACHLAND besuchen und darüber hier auf Meinbezirk exklusiv als Regionaut mit Informationen über die Shows sowie mit Fotostrecken berichten.

Weitere Informationen zu genauen Spieldaten & Ticketpreisen erhält man besten unter:

www.RioArtistik.com

www.Facebook.com/RioArtistik

Fotos ( c) by Josef Pfisterer - Fotografie