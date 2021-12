Ihre zuversichtlichen Gedanken zum Jahreswechsel sendet uns Pastoralassistentin Ursula Jahn-Howorka aus der Stadtpfarre Urfahr.

Wie geht es Ihnen an der Wende zum neuen Jahr? Was hat Ihnen im zu Ende gehenden Jahr zu schaffen gemacht? Was ist Ihnen gelungen? Was entwickelt sich gerade in Ihrem Leben?

Jede Krise hat ihre Chance

Unsere Jahresbilanz wird nicht ohne Krisen auskommen – die Coronakrise mit ihren weitreichenden Folgen, die Klimakrise, gesundheitliche und psychische Krisen – niemand wird 2021 von Krisen unberührt geblieben sein. Jede Krise hat ihre Chance, so hören wir immer wieder – aber wie können wir die Chancen wahrnehmen, die mit den gegenwärtigen Krisen verbunden sind?

Innere Haltung der Zuversicht

Dazu brauchen wir die innere Haltung der Zuversicht. Zuversicht wischt Probleme weder vom Tisch, noch lässt sie sich von ihnen lähmen. Der Astrophysiker Stephen Hawking hat dazu eine Geschichte von drei Fröschen erzählt, die in einen großen Topf mit Schlagobers gefallen sind. Der Erste, der Optimist, baut darauf, dass ihn schon jemand retten wird. Er leckt ein wenig von der weißen Flüssigkeit , lässt sich treiben und wartet zu. Aber leider kommt niemand, um ihn herauszufischen und so geht er zugrunde. Der zweite Frosch, der Pessimist, sieht, dass keinerlei Hoffnung besteht, er zappelt noch kurz und ertrinkt ebenso wie der erste.

Mit Zuversicht das Leben meistern

Der dritte Frosch weiß, dass es ernst ist, aber gestärkt vom flüssigen Schlagobers, in dem er schwimmt, fängt er zu paddeln an. Nicht zu wild, denn es soll ja nachhaltig sein, kraftsparend wie für einen Langstreckenlauf und immer und immer weiter im Kreis herum. Schließlich hat er das Schlagobers zu Butter geschlagen und kann über den Butterberg nach draußen hüpfen. Mit dieser Art von Zuversicht konnte Stephen Hawking 50 Jahre lang mit einer Krankheit leben, die ihn Schritt für Schritt immer weiter gelähmt hat und dabei bahnbrechende Erkenntnisse über unser Universum gewinnen.

Christliche Zuversicht leben

Christliche Zuversicht schöpft aus dem Vertrauen, dass die Welt, wie sie ist, Ort der Gegenwart Gottes ist. Gott ist da – auch im Chaos und in den Umbrüchen unserer Zeit. Das ist der Kern der Botschaft von Weihnachten. Im Kind in der Krippe hat sich Gott ganz auf unser Leben eingelassen und lässt niemanden untergehen. Christliche Zuversicht stiftet uns an, alles zu tun, was in unserer Macht steht, um die Krisen der Gegenwart zu bewältigen und dabei darauf zu vertrauen, dass Gott mit uns unterwegs ist.