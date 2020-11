Die gebürtige Puchenauerin Anita Gsellmann absolvierte jetzt die Weinakademie Österreich und vertiefte damit ihre Fachkenntnisse weiter. Gemeinsam mit Ehemann Norbert führt sie das Weingut Gsellmann in Gols am Neusiedlersee.

LINZ. An der größten Weinschule Europas – der Weinakademie Österreich – wurden kürzlich wieder internationale Weinexperten ausgebildet. Davon stammten acht aus Österreich, darunter auch die gebürtige Puchenauerin Anita Gsellmann. Ab sofort darf sie den offiziellen Titel Weinakademikerin führen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Norbert betreibt sie das Weingut Gsellmann am Goldberg in Gols am Neusiedlersee. Das Gut hat sich auf Naturweine spezialisiert.