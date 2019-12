DAS EINZIGARTIGE MUSICAL VARIETÉ THEATER

RIO ARTISTIK

präsentiert

in Zusammenarbeit mit Agentur Netzwerk & Networld Shows

L A C H L A N D

Das Lachland, in dem der Circus Rio gastiert, ist ein Land der unbeschwerten Heiterkeit und schönen Träume.

Dieses wird jedoch von Graf Missmut, dem bösen Herrscher des Schattenreiches bedroht.

Er stiehlt das Lachen des Clown Peppino, welcher die Wurzel des Lachens in sich trägt und damit das Lebenselexier vom Lachland ist.

Die Artisten des Circus Rio holen aus einem Versteck das Buch der magischen Träume und bitten in ihrer Verzweiflung Miminella, das Einhorn um Hilfe.

Denn nur sie hat die Fähigkeit die Rätsel aus dem Buch der magischen Träume zu lösen, welche die Schlüssel zum Überleben des ganzen Lachlandes sind

Wenn nichts geschieht, wird dieses unweigerlich untergehen...

Wird Miminella, das Einhorn es schaffen, dem Clown Peppino sein Lachen zurückzubringen und damit dieses Schicksal zu verhindern ?

Dies kann man nur erfahren, indem man die eigens kreierte Show LACHLAND auf seiner erstmaligen Tourneé durch Österreich, nach dem großen Erfolg in Deutschland, in modernen Zeltbauten besucht.

Man erlebt dabei das einzigartige Musical Varieté Theater von RIO ARTISTIK unter anderem mit Live-Gesang sowie Schatten-Spielen der Familie Renate & Joachim Diewald-Sperlich, unter dem PR Managament & Business Consulting von Jürgen Günter Proyer, Managing Director der Agentur Netzwerk & Networld Shows von 19. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020 erstmals in Linz an der Donau.

-

Am Donnerstag, den 19. Dezember 2019 um 19:00 findet in Linz an der Donau die 1. Österreich Tourneé Gala Show Premiere & die Gastspiel Gala Show Premiere von RIO ARTISTIK mit der Show ' LACHLAND ' in den Zeltbauten am Platz beim Ibis Styles Hotel statt.

Bei zwei VIP Receptions sowie einer VIP Party werden zahlreiche VIP Gäste aus Kunst, Kultur, Politik,Sport, Medien & Show-Business teilnehmen sowie ein Top VIP Gast, welcher zeitnah bekanntgegeben wird.

-

Ab 19. DEZEMBER 2019

IN DEN ZELTBAUTEN AM PLATZ BEIM

IBIS STYLES HOTEL

A-4020 LINZ AN DER DONAU