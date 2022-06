Beim Sommerempfang der Sparkasse OÖ stand für die 600 geladenen Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Bildung der gute Zweck im Vordergrund. 10.000 Euro für die Make-A-Wish-Foundation können jetzt Kinderträume wahr werden lassen.

LINZ. Der diesjährige Sommerempfang der Sparkasse OÖ in der Linzerie stand unter dem Motto "Wunderland– Träume erfüllen". Bei den 600 geladenen Gästen, darunter Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Klaus Luger, Bischof Manfred Scheurer, Kirchdorfer Zementwerke-Geschäftsführer Erich Frommwald, Unternehmerin Ulrike Rabmer-Koller, FH Oberösterreich-GeschäftsführerBernd Zierhut und viele mehr stand also der gute Zweck im Vordergrund. Am großen Wunschbaum konnten alle einen persönlichen Wunsch hängen. Für jeden der zahlreichen Wünsche der prominenten Besucher aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Bildung wurde in den Spendentopf der Sparkasse OÖ eingezahlt. An der Aktion beteiligten sich etwa Am Ende standen 10.000 Euro für die Make-A-Wish-Foundation zu Buche.

Ein Wunsch geht in Erfüllung

Mit der erfolgreichen Spendenaktion wird nun schwer kranken Kindern ein Herzenswunsch erfüllt, etwa jener der vierjährigen Suela, die an einem Neuroblastom leidet. Sie Sie darf ihre geliebte Peppa Pig im Gardaland persönlich treffen. Auch die krebskranke Timea freut sich – sie wird mit ihrer Familie noch diesen Sommer einen Urlaub auf Zypern verbringen.

Und für den 12-jährigen Jakob ging mit einer neuen Spielekonsole ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Er leidet an einem Ewing Sarkom, einer Form von Knochenkrebs.