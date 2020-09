Den Ensemblemitgliedern der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 haben Sie bereits Ihre Stimme gegeben. Als Ersatz für die corona-bedingte Absage der Verleihung laden wir Sie zum neuen Termin ein:

Sa, 24. Okt. 2020, 19.30 Uhr, Musiktheater Großer Saal

im Anschluss an Das Land des Lächelns (Operette von Franz Lehár)

Die Richard Tauber Medaille wurde nach einer Zeichnung von unserem Vereinsmitglied, Landestheater-Regisseur und bildenden Künstler Felix Dieckmann gestaltet. Die ovale Grundform der Medaille orientiert sich am Lichtring im großen Saal des Musiktheaters, ist aus dem gleichen Material wie die Handläufe bei den Stiegenaufgängen und ruht auf einem Sockel aus Travertin, dem Stein der Außenfassade.

50 Prozent Ermäßigung für Vereinsmitglieder solange Plätze verfügbar sind!

Abonnenten können einen Termintausch innerhalb des gekauften Abonnements und innerhalb derselben Preisgruppe vornehmen.

Karten: Kennwort „Musiktheaterfreunde“ beim Kartenservice des Landestheaters gegen Vorlage der Mitgliedskarte: Montag bis Freitag 9.00-18.00 Uhr, Samstag 9.00-12.30 Uhr, Sonn- und Feiertage geschlossen; Tel. 0732/76 11-400 oder per E-mail: kassa@landestheater-linz.at