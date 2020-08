Tausende Österreicher pilgerten mit dem Zug und organisierten Bussen nach Berlin, um der zeithistorisch relevanten Rede von Robert F. Kennedy zu lauschen.

Gestern den 29. August war ein Feiertag in Berlin. Der Neffe von John F. Kennedy offenbarte bei einer Menge von zwischen 38 000 und 1 000 000 Menschen seine Rede an die anwesenden Menge.

Mit den Worten "ICH BIN EIN BERLINER" zeugte er Respekt, gegenüber den mutigen Menschen, welche noch in dieser Zeit Rückgrat und gesunden Menschenverstand zeigen. Der weltweite moderne Faschismus hat wieder Konjunktur, Menschen sollten wieder Angst zeigen, so der Wunsch der Regierenden und dazu werden erzeugte Pandemien genutzt, so der weltgewandte Zeitzeuge Robert F. Kennedy Gestern sinngemäß bei seiner Rede.

https://youtu.be/-u3H3PvebBU