Seine Gedanken zum Ostersonntag übermittelt uns Pfarrassistent Matthias List aus der Pfarre Linz-St. Markus.

„Pura Vida!“ – „echtes, pures Leben!“ so begrüßen sich die Menschen in Costa Rica; ich durfte heuer im Februar unsere Tochter besuchen, die gerade als Freiwillige in einem Sozialprojekt in San Isidro in Costa Rica arbeitet; dabei konnte ich immer wieder hören, wie die Menschen dort sich diesen Gruß zugerufen haben. Und wahrhaftig, „pura vida“, echtes, wirkliches Leben gibt es in diesem Lande Mittelamerikas zuhauf!

Paradies und die Folgen

Das üppige Grün des Regenwaldes, die farbenfrohen Blumen und auch Tiere, die Schreie der Papageien und die riesigen Wellen des Pazifiks, der Duft einer gereiften Banane oder Maracuja – wenn ich die Augen schließe, kann ich mir diese Wunder des Urlaubs alle herbeiholen. Und auch die Menschen dort sind anders: Wenn das ganze Jahr über geerntet wird, dann gibt es auch nicht – wie bei uns – den Druck etwas zurückzulegen, um über den Winter zu kommen; die Früchte wachsen ja beinahe in den Mund! Die „Ticos“ (so nennen sich die Einwohner Costa Ricas) sind zufriedener und freundlicher als unsere Landsleute – so zumindest mein Eindruck; und das obwohl wir um ein Vielfaches reicher sind!

Ostern als Geschenk echten, ewigen Lebens

Wir feiern das Osterfest und die Auferstehung Jesu Christi. Er ist für uns das echte, pure Leben, das der Tod nicht verschlingen konnte. Mehr noch: Diese eine Auferstehung Jesu war sowas wie die Initialzündung des ewigen, echten Lebens, der Auferstehung für uns alle!

Hier schon, jetzt auf Erden, indem wir durch ihn die Kraft haben, gut zueinander zu sein, sodass wir den ersten Schritt zum Frieden wagen können und das gute Leben für alle Menschen verwirklichen uns trauen.

Frohe Ostern

Und schließlich auch für dann, wenn es einmal so weit ist und wir durch den Tod ins ewige Leben, ins „pura vida“ aufgenommen werden. Diese Gewissheit kann uns trösten und uns dieses Leben hier mit weniger Stress und Leistungsdruck bestehen lehren.

Im auferstandenen Christus ist uns allen das pura vida, das echte, wirkliche Leben geschenkt! Frohe Ostern!