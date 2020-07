Coronabedingt hat die Sektion Oberösterreich der Stiftung Pro Oriente erst in diesen Tagen zwei verdienten Funktionären gratulieren können. Finanzreferent Generaldirektor Wolfgang Weidl wurde 75 Jahre alt und der Rektor des Bildungshauses Puchberg Adi Trawöger feierte seinen 60er.

LINZ. Diözesanbischof Manfred Scheuer und Pro Oriente-Vorsitzender LH a.D. Josef Pühringer würdigten die beiden Funktionäre, die seit über 20 Jahre im Vorstand vertreten sind und für das Anliegen der Stiftung – die Ökumene der christlichen Kirche voranzutreiben – engagiert arbeiten.

Verbindung mit orthodoxen Kirchen stärken

Die Aufgabe der Stiftung Pro Oriente ist es, im Rahmen des Ökumene-Engagements, vor allem die Verbindung mit den orthodoxen Kirchen in Oberösterreich zu pflegen, um so das Gemeinsame der Religionen vor das Trennende zu stellen. Gerade das heurige Jahr „75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs – 75 Jahre Leben in Frieden“ ist ein besonderer Anlass, das gemeinsame Dankgebet in den Vordergrund zu stellen, das ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit der Stiftung im kommenden Herbst sein wird.