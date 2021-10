Drei bisher unbekannte Täter attackierten am 10. Oktober 2021 gegen 5:25 Uhr in der Harruckerstraße in Linz einen 18-jährigen Linzer mit einem vorgehaltenen Messer und forderten ihn auf, seine Geldbörse auszuhändigen.

LINZ. Wie die Polizei berichtet, schlug ihm dabei der Haupttäter offenbar mit dem Griff des Messers ins Gesicht und es kam zu einem Gerangel mit allen Beteiligten. Dabei wurde das Opfer zu Boden gestoßen, Geldbörse und Ausweise wurden ihm aus der Hose gestohlen.

18-Jähriger leicht verletzt

Der 18-Jährige erlitt durch die Tätlichkeiten leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Täterbeschreibungen sind keine bekannt. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei in der Kaarstraße, Tel. 059133/4584, zu melden.