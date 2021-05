Bei einem Raufhandel am 29. Mai 2021 kurz nach Mitternacht in der Linzer Waldeggstraße, wurde eine Person am linken Auge verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, gab der Verletzte, ein 20-jähriger kosovarische Staatsangehörige aus Linz an, dass er und ein flüchtiger Bekannter sich vor einem Haus in der Waldeggstraße aufhielten, als drei unbekannte Männer sie angriffen.

Diese schlugen seinen Freund mehrmals mit der Faust. Der 20-Jährige wollte den Streit schlichten und ging dazwischen. Dabei zog einer der Unbekannten ein Messer und schnitt ihm ins Gesicht. Die drei Männer sind schließlich in einem grauen BMW mit PE-Kennzeichen geflüchtet.

Der 20-Jährige wurde mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum gebracht.