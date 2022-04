Früh am Karsamstag, 16. April 2022, hielten Polizisten einen jungen Lenker in der Wiener Straße in Linz an. Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige ohne Führerschein unterwegs war.

LINZ. Wie die Polizei schildert, hielten Polizisten den Pkw-Lenker um 5:15 Uhr an, weil er in der 30 km/h-Zone mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h fuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle gab der 23-jährige Lenker aus Linz an, dass er den Führerschein vergessen hätte. Stattdessen zeigte er den Beamten ein Foto auf seinem Handy. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dieses nicht mit dem tatsächlichen Lenker übereinstimmte und diesem der Führerschein von der Polizei abgenommen worden war.

Der Pkw gehörte der Mutter des 23-jährigen Somaliers. Diese wusste nichts von der Inbetriebnahme durch ihren Sohn. Der Mann wird der Behörde angezeigt.