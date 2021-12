Rund 4.000 Personen, angeführt von 13 Traktoren, zogen heute Nachmittag durch die Linzer Innenstadt, um Ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen – insbesondere die geplante Impfpflicht – lautstark kundzutun. Das befürchtete Verkehrschaos blieb aus, die Demonstration verlief weitestgehend friedlich. Einige Demonstranten versuchten eine Sperre zu durchbrechen. Die Polizei konnte dies jedoch verhindern. Insgesamt gab es mehrere Anzeigen aus unterschiedlichen Gründen.

LINZ. Laut Polizeiangaben marschierten am 15. Dezember am Höchststand rund 4.000 Gegner der Corona-Maßnahmen durch die Linzer Innenstadt. An der Spitze des Zuges befanden sich auch 13 Traktoren mit Transparenten. Ursprünglich handelte es sich laut Polizei um zwei getrennt angemeldete Versammlungen. Eine sollte vor dem Landhaus stattfinden - der Versammlungsleiter zog seine Anmeldung jedoch aufgrund des Platzverbotes rund um den Ursulinenhof – dort tagte der Budgetlandtag – um 11.30 Uhr zurück. Es trafen dennoch gegen 13 Uhr rund 400 Personen zu einer Spontankundgebung vor dem Landhaus ein.

Demo-Zug durch die Innenstadt

Die zweite Versammlung startete um 12.25 Uhr am Hauptplatz. Beteiligt waren daran etwa 500 Personen und 13 Traktoren. Der Demozug führte über die Nibelungenbrücke zum Neuen Rathaus und retour zur Promenade, wo er gegen 13.45 Uhr auf die zweite Versammlung traf. Die Demonstranten marschierten, angeführt von den Traktoren, anschließend durch den Römerbergtunnel auf die Obere Donaulände und weiter über die Gruberstraße bis zum Europaplatz. Dort bogen sie in die Kärntnerstraße ein und gingen weiter Richtung Hauptbahnhof.

Befürchtetes Verkehrschaos blieb aus

Dabei beteiligten sich am Höhepunkt laut Polizei etwa 4.000 Personen. Auf Höhe Landesdienstleistungszentrum wurden gegen 16 Uhr die Traktoren abgestellt. Die Fußdemonstration zog weiter zur Abschlusskundgebung am Bahnhofplatz. Der große Verkehrsinfarkt blieb allerdings am Mittwochnachmittag aus. "Bei 4.000 Menschen auf der Straße kommt es zwangsläufig zu Behinderungen im Verkehrt", so Polizeisprecher Michael Babl.

Versuch, Sperre zu durchbrechen, scheiterte

Gegen 17 Uhr versuchten mehrere Personen die Sperre im Bereich Bischofstraße/Herrenstraße zu durchbrechen. Dies konnte die Polizei verhindern. Zeitgleich wurde eine Person, die verdächtig war, eine gefährliche Drohung begangen zu haben, im Bahnhofspark wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. Das behördliche Platzverbot wurde um 18:30 Uhr aufgehoben.

Mehrere Anzeigen im Verlauf des Nachmittags

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Vorfällen kam es zu einer Festnahme wegen aggressivem Verhalten, 28 Anzeigen wegen des Nichttragens der FFP2-Maske, drei Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz, zwei Anzeigen nach dem Verbotsgesetz, einer Anzeige wegen Lärmerregung, zwei Anzeigen wegen aggressivem Verhalten, sechs Anzeigen wegen Anstandsverletzung, einer Anzeige wegen Ordnungsstörung und einer Anzeige wegen gefährlicher Drohung.

4.000 Teilnehmer bei erneuter Corona-Demo in Linz