Schwerer Arbeitsunfall heute Vormittag in einer Linzer Firma: Ein Arbeiter fiel in ein 450 Grad heißes Zinkbecken.

LINZ. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 49-Jährigen Bosnier, der in Linz zu Hause ist. Der Mann war heute (8. Jänner 2022) mit in der Feuerverzinkung des Betriebes mit Demontagearbeiten beschäftigt. Dabei verlor er aus bisher unbekannter Ursache das Gleichgewicht und stürzte in das etwa zwei Meter tiefe und 450 Grad heiße Zinkbad. Andere Arbeiter zogen den Mann wieder heraus. Der 49-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit Rettungshubschrauber "Christopherus 15" ins AKH Wien geflogen.