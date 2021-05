Auf einem Firmengelände in Linz ereignete sich ein unglücklicher Unfall. Durch eine starke Windböe kippte ein neben einem Lkw abgestellter Schrank um und fiel auf eine 83-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land. Schwer verletzt musste sie ins Kepler Uniklinikum eingeliefert werden.

LINZ. Mitarbeiter einer Speditionsfirma waren am 25. Mai gegen 11 Uhr auf einem Firmengelände in Linz mit dem Aufladen von Schränken auf einen Lkw beschäftigt. Bei der Verladung wurde einer dieser Schränke seitlich neben dem Lkw abgestellt.

Schrank durch Windböe umgekippt

Aufgrund eines starken Windes fiel der Schrank um und fiel auf eine 83-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land, die in diesem Moment vorbei ging. Der Schrank traf sie beim Umfallen am Kopf und verletzte sie schwer. Die Verletzte wurde in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.

