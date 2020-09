LINZ. Die Akademie der Volkskultur bietet mit ihren Aus- und Weiterbildungsangeboten neue, originelle und zeitgemäße Zugänge zur Volkskultur. Das neue Kursprogramm für 2020/2021 liegt nun vor.

Von Heimatforschung bis Stadtentwicklung

„Entdecken Sie die Welt der Heimatforschung“ heißt es etwa am 10. Oktober ab 18 Uhr im kostenlosen Schnupperkurs. Referent Thomas Scheuringer nimmt Sie mit auf eine Zeitreise in die Welt der Heimatforschung. Im Haus der Volkskultur an der Promenade gibt es darüber hinaus Kurse zu den Themen Museumsarbeit, Fotografie, Dorf- und Stadtentwicklung, Vereinsarbeit, politische Bildung sowie Volkskultur und Kreativität.

Lehrgang "Politik transparent"

Politische Institutionen und Prozesse in Österreich und der Europäischen Union stehen im Mittelpunkt dieses neuen Lehrgangs in Kooperation mit dem Ring Österreichischer Bildungswerke. Interessierte erfahren mehr über das Funktionieren und das Zusammenspiel von Gemeinden, Ländern, Bund und EU. Bei Besuchen im Linzer Landhaus erhalten Sie exklusive Einblicke in die politische Arbeit.

Know-how für Ehrenamtliche und Vereine

Für Vereine gibt es ein breites Angebot an informativen Kursen. Themen sind Pressearbeit, Vereinsrecht, Veranstaltungsorganisation, Finanzmanagement, Teamgeist und Rhetorik. "Digitale Kommunikation im Vereinsleben" bietet etwa online am 14. Oktober ab 18 Uhr Wissenswertes wie ein Miteinander im Verein auch digital funktionieren kann.

Das Kursangebot ist für alle offen. Genauere Informationen finden sich im neuen Kursprogramm und unter www.akademiedervolkskultur.at