Zum 50-jährigen Jubiläum von Amnesty in Österreich zeigt der Wissensturm Schautafeln und Plakate aus der jahrzehntelangen Arbeit für Menschenrechte.



LINZ. Seit 50 Jahren setzt sich Amnesty International auch in Österreich für Menschenrechte ein. Am 4. Mai 1970 wurde neun Jahre nach der Gründung von Amnesty in London die österreichische Sektion gegründet. Unter der Federführung des legendären Publizisten Günther Nenning wurde sie im Presseclub Concordia in Wien präsentiert. Mit dabei waren unter anderen der spätere Bundespräsident Heinz Fischer, die Literaturkritikerin Sigrid Löffler, der damalige Caritas-Präsident Leopold Ungar, Bildhauer Fritz Wotruba und der Völkerrechtler Felix Ermacora.

Kampagnen und Schautafeln

Kampagnen und Erfolge aus 50 Jahren Arbeit zeigt eine Ausstellung im Wissensturm. Zu sehen sind Schautafeln und Plakate, die von der Linzer Amnesty-Gruppe 8 für eine Aktion produziert wurden, die aufgrund der Corona-Lage abgesagt werden musste.

Die Ausstellung ist noch bis 25. September im Foyer des Wissensturms zu sehen, von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.