Ab dem 2. Mai beginnen auf der Linzer Landstraße die Bauarbeiten zur Erneuerung der Hauptwasserleitung. Größere Beeinträchtigungen für Anrainer, Kunden sowie den öffentlichen Verkehr sind laut der Linz AG Wasser nicht zu befürchten.

LINZ. Die 130 Jahre alte Hauptwasserleitung wird zwischen Landstraße 30 und 60 auf rund 350 Metern, im Rahmen von zwei Bauabschnitten erneuert. Zunächst wird vom 2. Mai bis zum 30. Juni zwischen Landstraße 40 und 60 begonnen. Vom 15. Mai bis voraussichtlich 31. Juli wird der zweite Abschnitt zwischen Hausnummer 30 und 40 durchgeführt. Ein grabungsloses Verfahren, bei dem eine neue Leitung in die bestehende eingezogen wird, soll Störungen möglichst gering halten und Bohrungen nur punktuell nötig machen. Dennoch kann es während der Bauarbeiten zu kurzzeitigen, angekündigten Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen. Die Zugänge zu den Geschäften sollen frei bleiben. Die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr will man so gering wie möglich halten. Gearbeitet wird daher auch um die Feiertage Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam sowie in den betriebsfreien Nachtstunden.