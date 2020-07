Im Rahmen von vorab gebuchten Führungen kann das Ars Electronica Center wieder besucht werden.

LINZ. Am 21. Juli öffnet das Linzer Ars Electronica Center erstmals seit Mitte März wieder seine Türen und kann im Rahmen vorab gebuchter Führungen besucht werden. Von Dienstag bis Samstag werden täglich je zwei Highlight-Führungen sowie Family Tours angeboten, an denen bis zu zehn Personen teilnehmen können.

Buchung vorab notwendig

Alle Führungen müssen vorab per Telefon unter 0732/72720 oder Email an center@ars.electronica.art gebucht werden. Auch das hauseigene Veranstaltungsservice des Ars Electronica Center kann ab 21. Juli wieder in Anspruch genommen und das Sky Loft unter 0732/727212 oder events@ars.electronica.art gebucht werden.