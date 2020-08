Präventiver Aufruf an BesucherInnen der Linzer Gastro-Lokale "Uferei" und "Sandburg".

LINZ. Eine positiv auf das Covid-19-Virus getestete Person hielt sich laut Gesundheitsbehörde der Stadt Linz am Dienstag, 18. August sowie am Donnerstag, 20. August in zwei Linzer Lokalen auf. Die Dame besuchte demnach am Dienstag von 18 bis 19.30 Uhr die "Uferei" sowie am Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr die "Sandburg" im Donaupark.

Bei Symptomen Telefonnummer 1450 wählen



Die Gesundheitsbehörde schließe nicht aus, dass es während der Lokalbesuche zu weiteren Ansteckungen gekommen ist. Gäste der beiden Gastronomiebetriebe werden gebeten, ihren Gesundheitszustand genau zu überwachen. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Katarrh der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die Gesundheits-Hotline unter der Telefonnummer 1450 kontaktiert werden.

Knapp 100 Infektionen in Linz



Die Infektionszahlen im Linzer Stadtgebiet nähern sich unterdessen wieder der Hunderter-Marke an: Mit Stand 14.30 Uhr sind am Montag, 24. August 96 Personen aktiv an Covid-19 erkrankt. Rund 350 Personen befinden sich vorsorglich in Quarantäne.