Balkonbrand heute (19. Juni 2022) gegen 6 Uhr in der Siemensstraße in Linz – vier Personen mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus.

LINZ. Die Berufsfeuerwehr Linz wurde heute morgen (19. Juni 2022) gegen 5:45 Uhr von Wohnungsmietern eines Wohnhauses in der Siemensstraße alarmiert. Schon bei der Anfahrt war eine schwarze Rauchsäule zu erkennen – der Balkon im ersten Obergeschoss stand in Brand. Durch die Hitze des Feuers waren die Fensterscheiben bereits teilweise geborsten, dadurch konnte sich der Rauch in der Wohnung und durch die geöffnete Wohnhaustür auch im Treppenhaus verbreiten.

Die Berufsfeuerwehr Linz startete sofort damit, den Brand von zwei Seiten zu bekämpfen: Zum einen lösche sie mittels Leiter den Balkon. Eine zweite Löschleitung wurde im Stiegenhaus gelegt. Ein dritter Atemschutztrupp kontrollierte das leicht verrauchte Stiegenhaus. Die Mieter der Wohnung, die brannte, sowie der beiden darüber liegenden Wohnungen waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Freien. Vier Menschen aus der Brandwohnung wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Übergreifen auf Wohnräume verhindert

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume verhindern. Im Balkonbereich wurde die Fassade des Hauses mechanisch geöffnet, damit sich der Brand nicht unterhalb des Verputzes ausbreiten kann. Warum es überhaupt gebrannt hat, ist laut Bericht der Berufsfeuerwehr Linz derzeit noch unklar.