KLARSTELLUNG: Auf Nachfrage beim Magistrat stellte sich heraus, dass das Lokal am Samstag geschlossen war. Die Frau hielt sich nach eigenen Angaben im Bereich der frei zugänglichen Liegestühle auf. Laut ihrer Aussage waren dort zahlreiche andere Personen anwesend. Die Stadt Linz veröffentlichte eine Pressemeldung, in der zuerst von einem Lokalbesuch der "Sandburg" die Rede war.

Die Gesundheitsbehörde der Stadt Linz rät Besucherinnen und Besuchern des Geländes der „Sandburg“ an der Linzer Donaulände, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

LINZ. Vergangenen Samstag, 11. Juli, hatte eine Frau aus dem Bezirk Wels-Land das Gelände der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Lokalität besucht. In der Zwischenzeit wurde sie positiv auf Covid-19 getestet. Die Frau hatte eigenen Angaben zufolge seit Donnerstag, 9. Juli, über Symptome geklagt.

Appell an Eigenverantwortung

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger appelliert erneut an die Eigenverantwortung der Menschen: "Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten. Wer spürt, dass er oder sie krank oder verkühlt ist – keinesfalls Bars, Nachtclubs und öffentliche Plätze aufsuchen."

Bei Symptomen sofort 1450 kontaktieren

Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Katarrh der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die Gesundheits-Hotline unter der Telefonnummer 1450 kontaktiert werden.

Verstärkte Kontrollen bei Nachtgastronomie

Darüber hinaus bekräftigt Luger das konsequente Vorgehen gegenüber Regelverstößen in der Gastronomie. Es gelte jetzt, neue Cluster bereits in der Entstehung zu unterbinden. Verstärkte Kontrollen in der Nacht- und Partygastronomie werden in den nächsten Tagen durchgeführt.