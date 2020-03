In der Nacht auf Montag überfiel ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter einen Tankstellenshop in der Wildbergstraße. Der Unbekannte flüchtete mit einem geringen Geldbetrag, die Polizei bittet um Mithilfe.

LINZ. Ein bislang unbekannter Täter betrat am 9. März gegen 3.30 Uhr den Shop einer Tankstelle in der Wildbergstraße in Linz. Dort nötigte der mit Kapuze und Wollschal maskierte Mann die 34-jährige Angestellte aus Linz unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe zur Herausgabe eines geringen Bargeldbetrages. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Reindlstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.

Personsbeschreibung

Bei dem Täter handelt es sich um einen 170 bis 175 cm großen Mann mit hagerer Statur. Er war mit schwarzer Jeans und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet und hatte einen schwarzen Wollschal über Mund und Nasenpartie gezogen. Er sprach oberösterreichischen Dialekt und war mit schwarzer Pistole mit auffälliger, goldener Umrahmung an der Laufmündung bewaffnet.