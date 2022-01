Der Bienenstock wurde mit einem oder mehreren Feuerwerkskörpern zerstört.



LINZ. Eine 47-jährige Linzerin zeigte am 1. Jänner 2022 gegen 15:35 Uhr an, dass ein bislang unbekannter Täter zwischen 26. Dezember 2021 und 1. Jänner 2022 in der Traundorfer Straße in Linz mehrere Löcher in einen Bienenstock gebohrt hat. Anschließend sprengte er diesen, indem er einen oder mehrere brennende Feuerwerkskörper hineinsteckte.