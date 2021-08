Der Countdown zur Eröffnung der Neuen Eisenbahnbrücke läuft. Am 28. August 2021 feiert die Stadt mit dem "Brücken Opener" die Eröffnung ihrer neuen Donaubrücke.



LINZ. Bands, DJ-Musik, Kinderprogramm – am 28. August feiert die Stadt die Eröffnung der Neunen Donaubrücke mit ordentlichem Tamtam. In exakt 30 Tagen dürfen dann zum Eröffnungfest maximal 4.900 Linzer und Linzerinnen erstmals gleichzeitig über die neue Donaubrücke flanieren.

Verkehrsfreigabe nach Putztag

„Ab 10 Uhr wartet auf der und um die Brücke ein festliches Rahmenprogramm, das bis in die Abendstunden dauert. Alle Linzerinnen und Linzer sind ebenso wie alle Linz-BesucherInnen herzlich zur Eröffnung eingeladen. Feiern Sie mit uns!“, freuen sich Bürgermeister Klaus Luger, Vizebürgermeister Markus Hein und Linz AG-Generaldirektor Erich Haider auf diesen Tag. Nach einem Putztag am 29. August fahren dann am Montag, 30. August, erstmals Autobus, Pkw und Radverkehr über die Brücke.

Kritik an "Wahlkampf-Fest"

Kritik am Brückenfest kommt von der Linzer Volkspartei. „1,4 Millionen Euro Steuergeld für das um wenige Wochen frühere Ende der Pleiten, Pech und Pannen-Entstehungsgeschichte der neuen Eisenbahnbrücke, damit Bürgermeister Klaus Luger kurz vor der Wahl ein Fest veranstalten kann, dessen Kosten ebenfalls nicht abschätzbar sind“, so Vize-Bürgermeister Bernhard Baier. Die längst überfällige Eröffnung rechtfertige kein "SPÖ/FPÖ-Wahlkampffest", so Baier weiter.

Letzter Feinschliff für die Eisenbahnbrücke

Bis es so weit ist, erfolgen in den ersten Augustwochen noch die restlichen Asphaltierungsarbeiten. Die Bodenmarkierungen werden aufgebracht und die Beschilderungen vorgenommen. Auch die Geh- und Radwege erhalten ihren letzten Feinschliff. Zuletzt erfolgt die Komplettierung der Beleuchtung, der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Linke Brückenstraße/Ferihumerstraße und der sonstigen technischen Einrichtungen.

Bänke auf Brückenbalkonen

Bei den Balkonen werden noch Bänke aufgestellt, auf denen man sitzen und die Aussicht genießen kann. Die frühere Manipulationsfläche, auf der das Zusammenbauen und die Vorbereitung der Brückenbögen zum Einschwimmen erfolgte, wird begrünt und mit Bäumen bepflanzt. An der Donau laden ab Herbst kleine Buchten und Stiegenabgänge zum Verweilen ein.

Sechs Jahre zwischen Abstimmung und Neueröffnung

• Neuerrichtung oder Sanierung? So lautete die Frage bei der Volksabstimmung 2015, die parallel zur Gemeinderatswahl abgehalten wurde. 68,0 Prozent der Linzer sprachen sich damals für eine Neuerrichtung aus.

• Die alte Eisenbahnbrücke wurde schließlich im Sommer 2016 abgetragen.

• Danach passierte erst einmal zwei Jahre wenig. Erst im Juli 2018 begann die Baustelleneinrichtung in Urfahr.

• 2019 kamen Planungsfehler ans Tageslicht. Die französischen Planer kalkulierten#+400 Tonnen Stahl zu wenig. Ein Jahr Bauverzögerung war die Folge. Die Brücke soll nun aber 100 Jahre halten.

• 2020 ließ die Corona-Pandemie den Fertigstellungstermin nochmals ordentlich wackeln. Nun wird die Brücke sogar eher fertig.

• Rund sechs Jahre nach dem "Ja" zur neuen Brücke rollen planmäßig ab 30. August 2021 die ersten Fahrzeuge über das neue Wahrzeichen.