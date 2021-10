Das legendäre Lachfestival im Posthof ist zurück, spannt seinen Bogen heuer extra weit und lädt gleich 17 Abende lang zum jüngsten Gipfel der großen Sprücheklopfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir verlosen 3 x 2 Karten für den Eröffnungsabend.

LINZ. Von 21. Oktober bis 30. November bringt das mittlerweile 38. Kleinkunstfestival die lustigsten Programme aus dem deutschsprachigen Raum in den Linzer Posthof. Den Anfang macht Stephan Bauer mit seinem Programm "Vor der Ehe wollt' ich ewig leben". Dafür verlosen wir 3 x 2 Tickets.

3 x 2 Karten für Stephan Bauer im Posthof

40 Jahre Bühnenjubiläum feiern Gerhard Polt und die Well-Brüder am 19. November.

Foto: Hans-Peter Hoesl

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Zu den Highlights des heurigen Kleinkunstfestivals zählen bestimmt der Jubiläumsabend "40 Jahre Gerhard Polt und die Well-Brüder" am 19. November und die Clownin Gardi Hutter aus der Schweiz am 13. November. Der Vorjahres-Kabarettpreis-Gewinner Clemens Maria Schreiner kommt am 10. November mit seinem Programm "Krisenfest" in den Posthof und wer im Walzertakt eskalieren will, der kommt zu Christoph und Lollo am 22. Oktober. Alle Infos zum Programm auch online unter posthof.at