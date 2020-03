Mit Infrarotkabinen aus dem Physioterm-Verkaufscenter im Medicent Linz wird das eigene Zuhause zur Gesundheitsoase.

LINZ. "Wärme tut uns gut und sorgt für Wohlbefinden", sagt Physioterm Linz Verkaufscenter-Leiterin Lydia Mitterlehner. Den Wunsch, das eigene Hein zur Gesundheitsoase zu machen, erfüllen sich viele Menschen. Dabei spielen Infrarotkabinen eine immer wichtigere Rolle. Sie können auf kleinstem Raum für ihr privates Spa sorgen.

Patentierte Technologie



Die patentierte Lavasand–Strahler–Technologie von Physiotherm hilft dem Körper sich effizient und entspannt zu regenerieren. Das Zauberwort heißt Niedertemperatur–Infrarottechnologie. Diese lindert bei richtiger Anwendung zahlreiche körperliche Beschwerden und sorgt für eine sanfte und schonende Durchwärmung des Körpers.

Beratung im Linzer Flag Ship Store



"Durch die Neuübernahme unseres Beratungscenters in Linz konnte ich schon vielen Interessenten helfen, wichtige Entscheidungskriterien beim Kauf einer Infrarotkabine zu beachten", sagt Mitterlehner. "Ich freue mich, auch Sie beraten zu dürfen. Besuchen Sie mich in unserem Physiotherm Flag Ship Store im Medicent in Linz und vereinbaren Sie eine Testanwendung".

Das einzigartige Physiotherm-Prinzip



