LINZ. Heute, Samstag, 9. Oktober, ging am Froschberg der Spatenstich für den Bau des neuen LASK Stadions über die Bühne. 1000 Teilnehmer, darunter die Kampfmannschaften, Vertreter der Oberösterreichischen und Linzer Politik, Partner des LASK, die Verantwortlichen für den Bau sowie hunderte Fans waren beim Auftakt für die "Raiffeisen Arena" dabei. Geplant ist nicht nur eine modere Fußball-Arena, sondern auch ein Ärztezentrum, ein Restaurant und ein Kindergarten. Baumeister ist die Firma PORR AG. Die Eröffnung ist für Februar 2023 geplant.

Statements aus Politik, Sport und Wirtschaft

Alle Verantwortlichen betonten, dass der LASK dieses Stadion nicht für den kurzfristigen Erfolg, sondern für die nächsten Generationen baut. LASK Präsident Siegmund Gruber dazu: „Es freut mich heute am meisten, dass wir viele Kinder und den LASK Nachwuchs in unseren Farben sehen. Dadurch weiß ich, dass wir hier das Richtige für die nächste Generation tun. Die Raiffeisen-Arena wird die Basis für die Zukunft unseres Vereins sein. Ganz Oberösterreich und Linz kann stolz auf unseren LASK sein. Besonders bedanken möchte ich mich bei unseren über 80 Sponsorpartnern, die uns immer bestärkt und genau wie wir immer an dieses Projekt geglaubt haben.“

Schaller: "Neues Schmuckstück in Linz"

„Wir sind stolz darauf der Namensgeber dieses Stadions zu sein. Allein die Anzahl der Leute, die heute beim Spatenstich da sind, zeigt, dass das Interesse riesengroß ist. Wir freuen uns, mithelfen zu können, ein neues Schmuckstück in unserer Landeshauptstadt Linz zu haben“, so Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

Achleitner: "LASK kommt wieder dorthin, wo er hingehört!"

„Es ist ein besonderer Tag für das Sportland Oberösterreich. Wir haben ein Gesamtkonzept für den Sport in Oberösterreich hinbekommen und der LASK kommt wieder dorthin, wo er hingehört: Auf die Gugl und als Nummer ein von Oberösterreich. Das neue Stadion ist ein nächster Schritt, um im Wettbewerb am Ball zu bleiben", so Landesrat Markus Achleitner.

Luger: "LASK ist Nummer eins in Linz"

„Der LASK gehört zu Linz und zu Oberösterreich und er braucht eine ordentliche Infrastruktur. Herzliche Gratulation an den LASK. Er ist die Nummer eins in dieser Stadt. Das wir hier dieses Stadion haben werden ist für die Stadt auch architektonisch super", sagte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger.

Stelzer: "Zu einem erfolgreichen Land gehört auch Spitzensport!"

Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Dass dieses Stadion gebaut wird, ist ein Bekenntnis dazu, dass zu einem erfolgreichen Land auch Spitzensport gehört. Mit diesem Projekt werden gerade jetzt wichtige Impulse für regionale Betriebe und für die lokale Wirtschaft gesetzt. Ein Projekt, für das der Verein viel Geld in die Hand nimmt. Dieser starke Doppelpass zwischen Sport und Wirtschaft schafft und sichert damit Aufträge, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in unserem Bundesland. Die neue Raiffeisen-Arena ist für die sportliche und wirtschaftliche Perspektive des LASK enorm wichtig und schafft für ihn eine nachhaltige Entwicklung“.