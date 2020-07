Keynotespeaker Oskar Kern nimmt uns in seinem neuen Buch mit auf „Impulsreise“.



LINZ. „Mich hat irgendwann die Weiterbildungslandschaft geärgert. Man brauche erst ein Problem, dann die Bereitschaft etwas daran ändern zu wollen und dann muss man auch noch den Mut haben es auch zu tun – die Chance, dass das auch passiere, liegt also De-Facto bei null“, sagt Oskar Kern im Gespräch mit der StadtRundschau. Der 48-jährige Managementberater und Motivationstrainer hat sein zweites Buch veröffentlicht. Ein Impulsbuch ist es geworden – "Ich gestalte wie es werden soll. Ich bin", so der Name.

Praktische Übungen und kraftvolle Orte

"Wo stehe ich eigentlich selbst?" lautet die Eingangsfrage des Buchs, in dem die Leser dazu aufgerufen sind, selbst ihre Gedanken hineinzukritzeln. "Zeichne die Titelseite eines Buchs über dein eigenes Leben", heißt es darin etwa. Aufgelockert werden solche Übungen mit praktischen Tipps und Anekdoten. Kern sagt, „kleinen Kindern erzähle ich Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen erzähle ich Geschichten, damit sie aufwachen.“ Viele der Übungen und Kurzgeschichten nutzt Kern auch im Rahmen seiner Impulsreisen. Die Idee: „Verbindet man kraftvolle Orte mit interessanten Menschen, entstehen Impulse“, sagt Kern. Mit dem Buch kommen nun alle in den Genuss einer solchen Reise.

Mit dem Kompass ans Ziel kommen



Das Talent des viel gebuchten Speakers liegt darin, komplexe Dinge einfach zu erklären. In seinen Vorträgen wird die Firma zum Fußball-Stadion, mit dem Top-Manager als Schiri und der Stammkundschaft auf den Fan-Rängen. Im Buch lernen wir den Kompass kennen. In dessen Mitte liegt das eigene Ich. Rundherum stehen die drei F: Familie, Freunde und Firma, "die man immer wie einen Propeller im Blick haben sollte. Es brauche immer ein Gleichgewicht", so Kerns These.

In seinem neuen Buch "Ich bin. Ich gestalte, wie es werden soll" nimmt Speaker und Manager Oskar Kern die LeserInnen mit auf eine Reise zum eigenen Ich.

Foto: Oskar Kern

hochgeladen von Andreas Baumgartner

Ein starkes Bild – denn sind die drei F ungleich verteilt, gerät auch die Mitte – das eigene Ich – ins Wanken. Kern ist davon überzeugt, dass die Antwort in den Menschen bereits vorhanden ist – sie aber den Ausstieg aus einem System nicht schaffen – sei es Beziehung oder der Job. Es gehe stets darum herauszufinden, was man selbst eigentlich wolle. Am Ende haben die Leser viel Neues über sich selbst erfahren – das sei die Basis dafür, eigene Ziele zu formulieren.

StadtRundschau verlost fünf Bücher

Das Buch ist ab sofort im Handel erhältlich. Wir verlosen fünf Exemplare auf unserer Facebook-Seite. Mehr dazu auf fb.com/MeineStadtLinz Anmeldung und alle Informationen zur nächsten Impulsreise von Oskar Kern im Jänner 2021 finden Sie auf impulsreise.com