LINZ. Ein 34-jähriger Tscheche wird beschuldigt, am 29. Mai 2021 gegen 20.25 Uhr in der Adolf-Schärf-Straße in Linz bei einem Auto die Seitenscheiben eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein Navigationsgerät gestohlen zu haben. Er und der Fahrer des Fluchtautos konnte von der Polizei gegen 21 Uhr in der Galvanistraße in Linz gestellt werden. Der Fahrer konnte davonlaufen, der 34-jährige Beifahrer wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.