DREIFALTIGKEITSSÄULE IN LINZ – DAS NEUE WERK VON GAZMEND FREITAG 2020

Gazmend Freitag: Dreifaltigkeitssäule in Hauptplatz Linz 2, 2020 | 100 x 100 cm. Bleistift, Kreide mit Tusche laviert auf Leinwand

Ein Jahr hat es gebraucht, um die 300 Jahre alte Dreifaltigkeitssäule auf dem Linzer Hauptplatz zu sanieren. Jetzt erstrahlt das Wahrzeichen in neuem Glanz und wacht wieder über die Stadt und ihre Bewohner. Der Künstler Gazmend Freitag hat für sein neues Projekt MEIN LINZ dieses geschichtsträchtige Kunstwerk als eines seiner Motive gewählt und präsentiert es in abendlicher Stimmung, gezeichnet mit Bleistift und laviert mit Tusche auf Leinwand.

Gazmend Freitag ist ein Ausnahmekünstler, den, wie so viele Künstler, die Corona—Krise getroffen hat. Portraits können nach wie vor bei ihm in Auftrag gegeben werden, als Vorlage dienen Fotos.

Über den Künstler

Gazmend Freitag, geb. 1968 im Kosovo, studierte ursprüngl. Jus, 1990 kriegsbedingt Flucht zuerst nach Deutschland. Seit 2004 arbeitet und lebt er in Linz. Er ist Portrait- und Landschaftsmaler und verwendet vor allem die Techniken der Ölmalerei. Er fertigt Zeichnungen und Grafiken mit Bleistift, Kreide und Tusche an. Teilnahme an zahlreichen Ausstellen, u.a. ART SALZBURG Contemporary, Galerie ARTINNOVATION Innsbruck, ART SALON in Wien u.v.m

Gazmend Freitag, An der Donau Linz, 2020 © Mag.Katharina Stögmüller

und © Robert Rieger Photography

Die tollen Werke von Gazmend Freitag sind auch käuflich zu erwerben. In Zeiten wie diesen haben es Künstler sehr schwer sie zu präsentieren.

Jägerstraße 10 4040 Linz | Austria

Phone +43 680 1402 739

E-Mail admi@gazmendfreitag.net

Homepage www.gazmendfreitag.com