Herausfordernd, chaotisch, verändernd. Seit März hat sich vieles in unserem Leben gewandelt. Neue Prozesse, Abläufe und Lösungsansätze wurden in kürzester Zeit entwickelt. Das Covid19-Call Center des Roten Kreuzes Linz-Stadt/Land war einer dieser neu geschaffenen Bereiche. Mit Leben gefüllt haben ihn fleißige freiwillige Helfer. Als Dank lud das Rote Kreuz Linz-Stadt/Land zum gemeinsamen Essen.

Hilfsbereitschaft und Solidarität

Die vergangenen Monate erforderten aufgrund der Corona-Krise nicht nur viel Umstellung, sondern auch die Erschaffung neuer Prozesse. Ein wichtiger Teil des errichteten Covid19-Testungssystems ist das Call Center. Freiwillige kontaktieren Menschen, die sich möglicherweise mit Corona infiziert haben und koordinieren einen Termin für die Probenabnahme. Besetzt wurden die beiden Call Center in Linz-Stadt sowie in St. Florian mit freiwilligen LASK-Mitarbeitern und mit Helfern, die sich über die Plattform „Team Österreich“ oder direkt bei der Bezirksstelle gemeldet haben. „Hilfsbereitschaft und Solidarität sind zwei wichtige Grundpfeiler einer Zivilgesellschaft, die vor allem während einer Pandemie auf die Probe gestellt werden. Wir möchten uns ausdrücklich für die Zusammenarbeit und den Einsatz jedes Einzelnen herzlich bedanken!“, so Ortsstellenleiter und Bürgermeister Robert Zeitlinger gleichlautend mit Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Paul Reinthaler. Als Dankeschön lud das Rote Kreuz Linz-Stadt/Land die Telefon-Helden zu einem gemeinsamen Abendessen im Stiftskeller St. Florian.



Freiwillige Helfer gesucht

Da aktuell viele Call Center-Helfer nach der Kurzarbeit wieder in den Arbeitsalltag starten, ist das Rote Kreuz Linz-Stadt/Land weiterhin auf der Suche nach freiwilliger Unterstützung. Telefonieren Sie gerne? Die Arbeit am PC macht Ihnen Freude? Wenn Sie uns vormittags oder abends von MO-SO ein bisschen Zeit schenken möchten, dann haben wir das passende Telefon für Sie! Die Dienste werden nach Absprache und zeitlicher Verfügbarkeit vergeben. Bei Interesse schreiben Sie eine Mail an: st-florian@o.roteskreuz.at