Die grüne Oase am Stadtrand ist eine geeigneter Anlage zum Entspannen und den Alltag hinter sich zu lassen. Der Botanische Garten mit einer Fläche von 42 ha bietet eine Welt mit Blüten, Kräuter, Alpenblumen, Wasserpflanzen und Bäume. Auf kleinen Tafeln sind die Namen der Pflanzen angegeben, auch woher sie stammen. In den Glashäusern sind die Exoten wie Kakteen, Orchideen und vieles mehr. Im Garten blühen zur Zeit zahlreiche Sommerblumen vom Eingangsbereich bis in die hinterste Ecke. An schattige Plätzen mit Sitzgelegenheiten kann die Idylle in Ruhe genossen werden. Die Wege sind barrierefrei und gut begehbar, auf der Terrasse im Rosengarten kann man sich auf bequeme Stühlen mit Tische niederlassen, Bänke stehen im gesamten Garten. Mit den Bildern möchte ich die Lust auf einen Besuch wecken.