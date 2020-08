Der Kulturverein Schlot organisiert eine Reihe von Konzertabenden, die in ausgesuchte Linzer Lokale übertragen werden.



LINZ. Ungewöhnliche Wege geht in Corona-Zeiten der Kulturverein Schlot aus dem Franckviertel. Beim "Schlommerstream Festival" spielen Künstler und Bands auf der Bühne im Schlot und die Show wird per Stream in ein Linzer Lokal übertragen. Im Anschluss kommen die Künstler persönlich vorbei. Mit dabei sind unter anderen die KAPU, Mezzanine, Florentine, Exxtrablatt, Eastwood und Thüsen Tak. An jedem Abend soll es zwei Shows aus unterschiedlichen Genres geben, Hip Hop, Jazz, Schrammel, Swing, Grunge/Rock, Elektropop oder Kabarett.

Spende für die Künstler

Wem's gefallen hat, unterstützt die Künstler mit einer Spende. Auftritte zugesagt habe bereits Average, Velar Prana, die Gewürztraminer, EUROTEURO, Baits und Dominika Meindl (Linzer Worte). Das Festival geht von 30. August bis 2. September und von 6. bis 9. September über die Bühne. Natürlich kann man den Stream auch zu Hause genießen stream.schlot.info