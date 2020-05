Mit Anfang Mai haben die größeren Geschäfte in Linz wieder geöffnet – eine Zwischenbilanz.

LINZ. Nach wochenlanger Pause sind die Lager vieler Geschäfte in der Stadt gut gefüllt. Der Abverkauf ist in vollem Gange. Sonder-Rabatte locken nach fast zwei Monaten Corona-Sperre die Kunden wieder in die Stadt. "Die Öffnung der Shops war ein erster Schritt zurück zur neuen Normalität", sagt PlusCity-Eigentümer und Lentia City-Geschäftsführer Ernst Kirchmayr. "Man merkt, dass die Menschen noch etwas verunsichert sind und zurückhaltend. Erst wenn Gastro und Unterhaltung wieder zurück sind, wird es in der LentiaCity hoffentlich wieder so sein wie vor der Krise", sagt Kirchmayr. Zum Shopping-Erlebnis in der Innenstadt gehöre das Gastro-Angebot "einfach dazu", hofft auch Passage City Center-Leiterin Monika Sandberger auf positive Effekte, wenn an diesem Freitag die Cafés, Bars und Restaurants wieder öffnen. Bereits jetzt nutzten viele Linzer die Möglichkeiten zur Speisenabholung und picknickten bei schönem Wetter auf den Parkbänken in der Innenstadt.

Linzer Handel hofft auf Gastro-Effekt



"Ich bin überzeugt, dass die Frequenz zunehmen wird und viele die Gastro-Öffnung wieder nutzen, um vorher einkaufen zu gehen und dann noch gemütlich etwas zu essen", sagt Linzer City Ring-Managerin Ursula Matthey. In der LentiaCity werde es dann etwa ein "eigenes Maßnahmenpaket geben", so Kirchmayr. Damit sei gewährleistet, dass im Shopping-Center etwa "ohne Masken in den Gastrobetrieben sitzen kann". Zudem warten die Gastronomen mit vielen "Welcome-Back-Überraschungen" auf.

Vorsichtig positive Zwischenbilanz

Der Umsatzentgang der letzten Wochen sei freilich nicht mehr wettzumachen. "Wenn gut ein Monat im Jahr ausfällt, dann ist das leider nicht mehr aufzuholen", so Sandberger. Kirchmayr dazu: "Wichtig wird in erster Linie sein, dass wir die Frequenz von früher erreichen, damit könnte man wieder auf die Umsätze von vor der Krise kommen." Sandbergers Zwischenbilanz nach eine Woche Wiedereröffnung fällt dennoch vorsichtig positiv aus: "Die Leute fahren wieder sehr gern in die Innenstadt. Unser Zustell- und Abholangebot im Haus wird sehr gut angenommen." Auch Matthey ist "im Großen und Ganzen" mit der Kundenfrequenz in den rund 400 Mitgliedsbetrieben des Linzer City Rings zufrieden, auch wenn es "mit Sicherheit noch Berührungsängste gebe". Einen Einkaufsbummel an der frischen Luft müsse jedoch niemand fürchten: "In den Geschäften wird genauestens geschaut, dass nicht mehr als die maximale Anzahl an erlaubten Personen drinnen ist und es freut mich sehr zu sehen, dass das auch sehr gut akzeptiert wird, und falls nötig, auch gewartet wird."

Freiwillige Fiebermessung



In Corona-Zeiten stellen die Linzer Einkaufszentren ihren Besuchern zahlreiche Zusatzservices zur Verfügung. "Safety First" heißt es etwa in der LentiaCity. "Wir haben Wärmekameras zum freiwilligen Fiebermessen oder jeden Dienstag eine Rot-Kreuz-Station", so Kirchmayr. Gratis Nasen-Mund-Masken, eine verstärkte Reinigung sowie regelmäßige Desinfektion sind im Urfahraner Einkaufszentrum und im Passage City Center eine Selbstverständlichkeit. Zum Rundum-Shopping-Erlebnis fehlen dann nur noch die beliebten Innenstadt-Events. Linzer City Ring und die Stadt führen bereits Gespräche über Covid-19-konforme Veranstaltungen und prüfen, "ob und in welcher Form diese stattfinden können", gibt Matthey einen Ausblick auf die kommende "Shopping-Normalität".