Der Verein -Rollende Engel- erfüllt schwerkranken Personen ihren letzten Wunsch.

Einmal noch...

zu einem Fußballspiel?

in den Tierpark, einen Elefanten sehen?

zu einem Konzert und den Lieblingsmusiker treffen?

nach Hause, um alle Freunde zu sehen und von der eigenen Familie Abschied zu nehmen?

und viele andere Wünsche...

Ein Team aus ehrenamtlichen Organisationsprofis versucht alle Wünsche so gut es geht zu erfüllen. Und dies völlig kostenlos für den Fahrgast, sowie für eine Begleitperson.

Heute durften wir bis jetzt wohl unseren jüngsten Fahrgast an Board begrüßen und ihm seinen Wunsch erfüllen.

Johnny (6 Jahre jung) kommt aus Wien und sein größter Wunsch war es, einmal gemeinsam mit seiner Mama nach Linz auf den Pöstlingberg zu fahren, dort die Grottenbahn zu besuchen und die „Zwergerl schneutzen“.

Bei der Abholung empfing uns Johnny mit einem großen Lächeln im Gesicht. Die Freude war nicht zu übersehen, als er unseren „Engel“ sah. Alle bunten Lichter wurden extra für ihn eingeschaltet und auch einige Zeichentrickfilme hatten wir für ihn mit im Gepäck. Er genoss die gesamte Fahrt.

In Linz am Pöstlingberg angekommen stieg die Freude nochmals höher und wir wurden sehr herzlich von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der LINZ AG (Grottenbahn) empfangen. Wir möchten uns auch ganz herzlich für die Mithilfe beim Transport in der Grottenbahn, sowie für den kostenlosen Eintritt bedanken.

Schnellen Schrittes ging es hinein und ups, wer stand da???? Es war Schneewittchen mit den sieben Zwergen. Aber auch Rumpelstilzchen und der gestiefelte Kater…. alle waren hier um Johnny zu sehen.

Seine Augen strahlten und funkelten und seine Mama und er konnten für kurze Zeit seine Krankheit vergessen.

Von den ganzen schönen Eindrücken die er heute erleben durfte, schlief Johnny gleich bei der Heimfahrt in unserem „Engel“ ein und träumte wahrscheinlich von Schneeweißchen und Rosenrot ;-)

Vielen Dank an alle neuen Spender und Unterstützer, die mit ihrer Spende solche Wunschfahrten ermöglichen!

SPENDENKONTO

Verein -Rollende Engel-

IBAN: AT79 3468 0000 0303 9500

www.rollende-engel.at