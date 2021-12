Mit dem Lockdown-Ende geht auch im Theater Phönix der Spielbetrieb wieder weiter: Den Auftakt machen Rudi Habringer und Ferry Öllinger am 21. Dezember mit ihrem satirischen Weihnachtsabend „Endlich brennt wieder der Baum“. Ab 28. Dezember übernimmt "Das Schauwerk" mit dem gefeierten Stück „Generation Why"“ für eine zweite Runde mit mehreren Terminen im Dezember und Jänner. Zu Silvester steht der Phönix-Klassiker „Rozznjogd“ am Programm.

LINZ. Das Theater Phönix legt sofort nach Lockdown-Ende mit umfangreichem Programm wieder los. Noch vor Weihnachten (21., 22. und 23. Dezember) halten Rudi Habringer und Ferry Öllinger zum satirischen Weihnachtsabend "Endlich brennt wieder der Baum" an. Zu Silvester - am 31. Dezember steht der Phönix-Klassiker "Rozznjogd" am Programm. Weitere Termine Anfang Jänner sind dafür ebenfalls vorgesehen.

Wiederaufnahme: "Generation Why"

Auf keinen Fall entgehen lassen sollte man sich die Wiederaufnahme des Gastspiels von "Generation Why" von der Theatergruppe Das Schauwerk. Von der Kritik hochgelobt konnten vor dem Lockdown noch einige Vorstellungen stattfinden. Jetzt gibt es nochmals mehrere Termine zwischen den Feiertagen (28., 29. und 30. Dezember) und im Jänner. (11., 13., 14., 15. sowie 16. und 25. Jänner).

Am 22. Jänner ist das Kollektiv “Institut für Medien, Politik und Theater” mit "Die Fellner Lesung" zu Gast im Phönix.

Gastspiel: "Die Fellner Lesung"

Ab 18. Jänner ist die Wiederaufnahme des Nachkriegs-Klassikers "Draußen vor der Tür" geplant. Bis Anfang Februar sind 15 Vorstellungen vorgesehen. Auf ein besonderes Gastspiel darf sich das Publikum ebenfalls freuen: Das Kollektiv “Institut für Medien, Politik und Theater” gibt am 22. Jänner mit seiner "Fellner Lesung" eine Anleitung zum "Fellnerismus". Alle Termine, Informationen und Kartenreservierung unter: theater-phoenix.at