Durch eine für Mittwoch, 15. Dezember, angekündigte Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen befürchten offizielle Stellen ein Verkehrschaos in der Linzer Innenstadt. Die Versammlung ist für 12 bis 18 Uhr angemeldet und betrifft die Bereiche rund um den Hauptplatz, die Nibelungenbrücke, die Promenade und auch den Römerbergtunnel. Der ÖAMTC rät allen Autofahrern auf seiner Website dazu, großräumig auszuweichen.

LINZ. Auch für den 15. Dezember ist in der Linzer Innenstadt eine größere Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen angemeldet. Von 12 bis 18 Uhr sind daher Bereiche in der Linzer Innenstadt gesperrt. Der Demozug soll vom Hauptplatz über die Nibelungenbrücke nach Urfahr und wieder zurück, durch die Altstadt, vorbei am Landhaus und schließlich durch den Römerbergtunnel führen. Anschließend will man über Donaulände, Gruberstraße und Europaplatz bis zum Hauptbahnhof ziehen, wo vor dem Landesdienstleistungszentrum die Schlusskundgebung stattfinden soll, berichtet der ORF.

Weitere Demo und Platzverbot rund um OK-Platz

Die Polizei rechnet mit mehreren tausend Teilnehmern. Da gleichzeitig im Ursulinenhof an der Landstraße der Budget-Landtag fortgesetzt wird, herrscht rund um dieses Areal ein Platzverbot, das zusätzlich zu Verkehrsbehinderungen führen könnte. Außerdem protestieren ab 12.15 Uhr die Mitarbeiter der Ordensspitäler vor ihren Arbeitsstätten, um damit auf ihre angespannte Arbeitssituation aufmerksam machen wollen. Die Polizei will ein Zusammentreffen der zwei Demonstrationen verhindern. Mit den Organisationen beider Demonstrationen wurden daher vorab Gespräche geführt.

ÖAMTC rät zum großräumigen Umfahren

De ÖAMTC rät auf seiner Website ab den Mittagsstunden die Linzer Innenstadt möglichst großräumig zu umfahren. "Erfahrungsgemäß gibt es auch Auswirkungen auf die B139 Richtung Römerbergtunnel, sowie auf Untere- und Obere Donaulände", heißt es dort weiter.