Ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger steht unter Verdacht, seine 48-jährige Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert zu haben. Eine Zeugin in der Wohnung des Opfers beobachtete die Tat. Anzeige wurde erstattet und ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

LINZ. Am 13. Dezember gegen 7.20 Uhr soll ein 36-jähriger Rumäne seine 48-jährige Ex-Lebensgefährtin in ihrer Wohnung mit einem Küchenmesser bedroht und Bargeld gefordert haben. Eine Zeugin, die in der Wohnung anwesend war, beobachtete die Tat. Nachdem der Beschuldigte Bargeld aus der Tasche des Opfers genommen hatte, verließ er die Wohnung.

Opfer erstatte Anzeige

Das Opfer erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Festnahme des Beschuldigten am 14. Dezember am Nachmittag. Bei der Einvernahme zeigte er sich nicht geständig und er wurde anschließend in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.

