Eine Linzerin wurde in der Nach auf den 24. Juli in der Waldeggstraße attackiert. Die Polizei bittet um Hinweise.



LINZ. Am 23. Juli gegen 1 Uhr früh wurde eine 38-jährige Linzerin von einem Unbekannten angegriffen. Die Attacke ereignete sich in der Waldeggstraße. Die Täter habe die Frau vom Fahrrad gezerrt, gewürgt und ihren Kopf gegen einen Zaun gedrückt. Danach habe er sie zu Boden gerissen und ihren Kopf auf den Asphalt geschlagen. Glücklicherweise wurden ein Pkw-Lenker und seine Beifahrerinnen auf die Tat aufmerksam und machten sich durch Zurufe und Hupen bemerkbar. Der Unbekannte ließ von ihr ab und flüchtete. Der Pkw-Lenker versuchte noch dem Täter nachzulaufen, verlor ihn aber aus den Augen. Seine beiden Beifahrerinnen kümmerten sich um die 38-Jährige, die im ersten Schock zu verstehen gab, dass ihr nichts fehlte. Gegen 14 Uhr meldete die Frau den Angriff bei der Polizei und begab sich mit Verletzungen unbestimmten Grades selbstständig in ein Krankenhaus.

Täterbeschreibung

Den Täter beschrieb sie als männlich, 40 bis 50 Jahre alt, zwischen 175 und 190 Zentimeter groß, mit heller Hautfarbe, Bierbauch und Stoppelglatze. Bekleidet war er mit einem beigen Kurzarmleibchen und einer kurzen beigen Hose. Er sprach in gebrochenem Deutsch.

Das Stadtpolizeikommando Linz bittet die drei Helfer und etwaige weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 059133 453333 zu melden.