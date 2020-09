UPDATE: In den Mittagsstunden explodierte in einem Einfamilienhaus in Linz-Urfahr eine Gastherme. Die 52-jährige Bewohnerin konnte sich rechzeitig in Sicherheit bringen.

LINZ. Mittwochmittag stand ein Einfamilienhaus am Dießenleitenweg in Linz-Urfahr in Vollbrand. Die 52-jährige Bewohnerin hörte davor einen Knall im Haus und brachte sich rasch in einer Gartenhütte in Sicherheit. Von dort aus setzte die Frau auch einen Notruf ab. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Haus bereits in Vollbrand.

Niemand wurde verletzt



Die Polizei veranlasste eine Straßensperre, da der Straßenzug am Einsatzort nicht passierbar war. Derzeit (17 Uhr) ist der Einsatz der Feuerwehr noch im Gange. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden. Das Landeskriminalamt OÖ übernahm die Ermittlungen.