LINZ AN DER DONAU. Nachdem die Hofer KG ankündigte den Standort im Linzer Schillerpark erweitern zu wollen mussten viele Mieter weichen, wie Schuhmanufaktur Hain sowie ein Asiatisches Sushi Restaurant oder auch die Bäckerei Haubis.

Die HOFER KG plant den Standort an der Linzer Bürgerstraße zu erweitern, der Markt soll in Kürze an der Landstraße zu finden sein. Die ehemaligen drei Geschäftsflächen werden zu einem großen Hofer Markt, der Plan steht.

Ab 2021 wird es zwei große HOFER Standorte in Linz geben, einen bestehenden im Linzer Schillerpark und den anderen dszukommenden in der Linzer Arkade am Taubenmarkt.