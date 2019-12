Dinosaurier zum Angreifen - am 11. und 12. Jänner sind in der Linzer Tabakfabrik die Dinos los. Lebensechte und computergesteuerte Urzeitgiganten stampfen durch die Fabrik.

10 x 2 Eintrittskarten für die Dino-Show in der Tabakfabrik gewinnen

LINZ. Lebensecht wirkende Urzeit-Riesen erwachen zu neuem Leben. "Dinosaurier – Im Land der Giganten", die Mitmach-Show für Kinder ab drei Jahren, zeigt die vorzeitlichen Herrscher der Erde in voller Aktion. In prähistorischen Abenteuern stampfen zwölf lebensgroße Dinosaurier durch die Tabakfabrik. Die Kinder dürfen die Dinos anfassen und sogar auf ihnen reiten.

Zwei Shows pro Tag

Shows finden am 11. Jänner um 14 und 17 Uhr sowie am 12. Jänner um 11 und 15 Uhr statt. Die Show mit vielen Spezial-Effekten ist für die ganze Familie geeignet und dauert 90 Minuten. Karten sind an der Kassa eine halbe Stunde vor Beginn erhältlich.