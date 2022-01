Die beliebtesten Vornamen bei neugeborenen Kindern aus Linz im Jahr 2021 sind Anna, Maria und Elias.

LINZ. Der Name Anna führt, wie schon 2020, die Liste der Mädchen mit 44 Nennungen an. Dahinter liegen Maria mit 32 Namensgebungen und der Name Sophie mit 22 Nennungen. Bei den Buben belegt Elias den ersten Platz. 23 Neugeborene bekamen den Namen in Linz. Je 17 Neugeborene bekamen im Jahr 2021 die Namen David und Mateo. Lukas, der beliebteste Vorname bei den Buben im vorherigen Jahr, erhielt 2021 nur 16 Namensgebungen.

Ingesamt führt Maria

Bei den beliebtesten Vornamen aller Linzerinnen liegt Maria mit 3.032 Namensgebungen deutlich vorn, gefolgt von Anna (2.511) und Christine (2.056). Bei den Männern sind die Vornamen Johann (1.998), Michael (1.943) und Christian (1.816) am häufigsten. Die Statistiken beziehen sich auf etymologische (Namen mit gleicher Abstammung und ähnlicher Schreibweise) Vornamen. Bei der Wertung nach Originalschreibweise gibt es Abweichungen (z. B. Maria, Marie, Marija, Meryem etc.).

