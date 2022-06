Unter dem Motto "Höchste Eisenbahn" möchte das Festival der Regionen die Dringlichkeit der Klimakrise und aktueller gesellschaftlicher Probleme verdeutlichen. Gesucht werden dafür Projekte, die Grenzen überqueren und einen Bezug zur Region herstellen. Eine Einreichung von Kunstprojekten ist noch möglich.

LINZ. 2023 findet das Festival der Regionen zum 16. Mal statt. Dabei soll die Region entlang der Summerauer Bahn künstlerisch inspiriert werden. Die Einreichung der Projekte ist noch bis zum 20. August offen. Heuer findet das Festival von 23. Juni bis 2. Juli statt.

Herausforderungen annehmen

"Höchste Eisenbahn" lautet der Titel, unter dem nächstes Jahr die Beschäftigung mit der Klimakrise im Zentrum der Kunstproduktion steht. Zudem werden Projekte gesucht, die Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders verhandeln.

Dialog schaffen

Die Strecke der Summerauer Bahn steht metaphorisch für das Überwinden von Grenzen, aber auch für das Spannungsfeld zwischen öffentlichem und Individualverkehr. Die Bahnlinie soll zudem eine Reflexion über die Verwendung von Ressourcen anstoßen. Die Kunstprojekte, die für 2023 eingereicht werden können, sollen vor allem Eines: den Dialog fördern und das auch über Grenzen hinweg.

Ausschreibung

Kunstschaffende können noch bis 20 August ihre Arbeiten einreichen. Die Projekte müssen einen Bezug zur Region aufweisen. Dabei bleibt es den Künstlerinnen und Künstlern selbst überlassen, ob sie diese Verbindung ortsbezogen, sozial oder gegensätzlich herstellen. So können Ackerfläche, Skate-Parks oder Gasthäuser zum Kunststandort werden. Das Online-Formular für die Anmeldung ist auf Deutsch, Englisch und Tschechisch vorhanden.

Auswahl der Projekte

Ein fünfköpfiges Programmboard entscheidet dann über die Auswahl der Projekte. Die kuratorische Verantwortung liegt somit bei Davide Bevilacqua, Fina Esslinger, Mario Friedwagner, Marlene Hausegger und Janina Wegscheider. Im September 2022 erfolgt die Projektauswahl und ein Monat später werden die Künstlerinnen und Künstler dann zu einem Kick-Off-Meeting eingeladen. Förderungen können nachhaltige Projekte aller Kunstsparten bekommen.

Termine

Am 22. Juli ist es möglich, sich bei einer Besichtigung einen Eindruck von der Region zu verschaffen. Die Einreichenden können dann am 5. August auch in einen gemeinsamen Austausch gehen. Stattfinden wird dieser von 15 bis 18 Uhr im Cafe Suchan in Freistadt. Für Fragen zur Einreichung steht Renée Chvatal unter renee.chvatal@fdr.at zur Verfügung. Weitere Informationen findet man auf www.fdr.at.