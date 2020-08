Drei Linzer im Alter von 14 bis 21 Jahren sowie eine 16-jährige Linzerin werden beschuldigt mehrere Sachbeschädigungen in einer Garage am Bahnhof begangen zu haben.

LINZ. In der Nacht zum 5. August sollen die vier Jugendlichen in einer Garage am Bahnhof den Einfahrtsschranken beschädigt haben. Außerdem schlugen sie das Glas einer Schiebetür mit einem Fahrradsattel ein und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers in der Tiefgarage.

Videoüberwachung überführte Täter

Aufgrund einer Videoüberwachung konnten die Täter ausgeforscht werden. Sie zeigten sich geständig, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.