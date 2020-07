Am Montag ist zunächst einmal alles gut gegangen, trotz der Hauptplatz-Blockade von Linzer RadaktivistInnen kam es zu keinen großen Staus in der Innenstadt. Am heutigen Dienstag soll erneut demonstriert werden.

LINZ. Am Montag, 27. Juli, war der Hauptplatz plötzlich wieder autofrei – rund 50 Aktivisten der Aktion "Autofreitag fürs Klima" hielten am frühen Abend erstmals in dieser Woche eine Kundgebung in der Theatergasse ab. Sie wollen damit nach dem Ende des Pilotprojekts für eine Fortsetzung des autofreien Hauptplatzes demonstrieren. Die Straße vom Landestheater Richtung Landhaus ist die einzige verbliebene echte Zufahrt zum Hauptplatz, nachdem die Rathausgasse zur Fußgängerzone erklärt wurde.

Aktion soll wiederholt werden



Ein befürchtetes Stauchaos blieb am Montag aus. Die AktivistInnen sprachen von einem Erfolg und gaben bekannt ihre Aktion bis Freitag täglich fortsetzen zu wollen. Jeweils um 16 Uhr wollen sie sich in der Theatergasse versammeln – den Hauptplatz mit dem Auto zu befahren ist damit de facto unmöglich. Michael Mayrhofer, Universitätsprofessor für Öffentliches Recht und Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der JKU hatte zuvor erklärt, dass eine Blockade zwar legitim sei, betont aber zugleich, dass eine wiederkehrende Sperre nicht mehr der Meinungsbekundung diene und somit nicht vom Versammlungsrecht gedeckt sei. Die Radlobby OÖ distanzierte sich bereits im Vorfeld von der Blockade.

Staut es in Linz nur bei Regen?



Vizebürgermeister und Infrastrukturreferent Markus Hein führte den ausgebliebenen Stau am Montag auf die "sehr schöne Wetterlage zurück." Der innerstädtische PKW-Verkehr sei daher insgesamt deutlich niedriger gewesen. "An einem Regentag oder während eines anderen Störereignisses auf der Nibelungenbrücke hätte sich die Lage wohl erneut zugespitzt", so Hein. Bürgermeister Klaus Luger sprach im Vorfeld von einer "Horuck-Aktion", die die Bevölkerung verunsichere. Er gibt zu bedenken, dass ein Stau wohl auch aufgrund der medialen Vorberichte ausblieb: "Jene Menschen, die in Linz arbeiten und auf ein eigenes Auto angewiesen sind dürften es aufgrund der intensiven Vorberichterstattung offenbar geschafft haben, ihren Heimweg nach einem anstrengenden Arbeitstag zumindest für heute anders zu organisieren".

Autofreier Hauptplatz frühestens 2024

Vor der erneuten "Sperre" am Montag stellte die Stadt ihr Pilotprojekt eines autofreien Hauptplatzes Mitte Juli bereits nach wenigen Tagen wieder ein – wegen der Corona-Krise seien derzeit mehr Menschen mit dem eigenen Auto unterwegs, hieß es damals. Damit sei der Hauptplatz als Stau-Bypass für den städtischen Verkehr unerlässlich. Der autofreie Hauptplatz wurde auf das Jahr 2024 – nach Eröffnung der Westringbrücke – verschoben. Dem Druck der Aktivistinnen will man im Rathaus nicht nachgeben.

Die Geduld jener Menschen, die täglich in Linz ihrer Arbeit nachgehen und dafür auf den PKW angewiesen sind, dürfe nicht übermäßig strapaziert werden, so Luger. „Die kleine Gruppe von Radlobbyisten, die für die heutige Sperre und das Verkehrschaos am 15. Juli durch die Behinderungen auf der Nibelungenbrücke verantwortlich zeigt, hat ihren Standpunkt deutlich gemacht. Für die Entscheidung, weitere gleichartige Kundgebungen stattfinden zu lassen, sollte die Polizei die bekannte Rechtsauffassung renommierter Juristen der Johannes-Kepler-Universität in ihre Überlegungen jedenfalls miteinbeziehen“, meint Bürgermeister Klaus Luger.

Am Freitag, 31. Juli 2020 um 15 Uhr laden die Aktivistinnen jedenfalls zum Fest des autofreien Hauptplatzes – dann hoffentlich für die staugeplagten AutopendlerInnen wieder bei schönem Wetter.